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Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 34/36 (10-15Кг)

Артикул: 50697
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
550 руб. 
760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50697
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка15 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер34/36
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Юнга 34/36 (оранжевый), детский рассчитан на детей в возрасте от года до трех лет. Надежно фиксируется на фигуре с помощью утягивающего и пахового ремней, тесьма регулирует ворот и низ жилета. Объемный подголовник убережет голову ребенка от воды в случае экстремальной ситуации. Светоотражающие элементы делают жилет заметным в темноте, а яркий рыжий цвет выделяет его на фоне природы в дневное время. Жилет поможет продержаться ребенку на плаву до прибытия помощи.

Особенности:

  • Выполнен из качественного полиэстера;
  • Имеется подголовник, который убережет верхние дыхательные пути ребенка от попадания воды;
  • Наполнитель из вспененного полиэтилена;
  • Светоотражающие элементы делают жилет заметным в темноте;
  • Оборудован свистком на шнуре;
  • По размеру жилет регулируется утягивающими ремнями;
  • Паховый ремень надежно фиксирует жилет на фигуре.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Юнга 34/36 (оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 34/36 (10-15Кг) - стоимость товара 550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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