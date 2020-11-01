Жилет страховочный Подводник с подголовником M/L 100кг (Оранж)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния/ремени
|Наличие карманов
|есть
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|M/L
|Свисток
|есть
|Цвет
|оранжевый
Жилет страховочный SM Подводник M/L (оранжевый) используется для повышения безопасности при водных прогулках, незаменим на рыбалке, поможет продержаться человеку на плаву до оказания помощи. Имеет яркую расцветку, хорошо заметен на расстоянии. Подголовник удерживает голову, не позволяя воде попадать в верхние дыхательные пути. Укомплектован свистком на шнурке и имеет светоотражающие элементы.
Похожие товары
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв