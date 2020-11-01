Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Taf toys
|Тип товара
|Книжка развивающая
|Вес, кг
|0.35
|Звуковые эффекты
|есть
|Материал
|пластик, текстиль
|Световые эффекты
|есть
Развивающая книжка Taf toys с клипсами можно легко закрепить в коляске или кроватке. Книжка со вставками из различных по фактуре тканей. На первой стороне Taf toys Kooky есть контрастные цвета и рисунки. На второй стороне забавные разноцветные картинки и разнообразная текстура. Все это способствует развитию мелкой моторики рук, воображению, фантазии, а безопасное зеркало способствует развитию эмоционального интеллекта.
Похожие товары
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв