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Кулер для процессора Deepcool CK-11509 PWM

(1)
Артикул: 49624
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 PWM - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 PWM - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 PWM - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 PWM - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 PWM - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 PWM - фото 3
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49624
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
SocketLGA1155
Уровень шума27 дБ
СовместимостьCeleron G
СовместимостьCeleron
СовместимостьPentium
СовместимостьIntel Core i3
СовместимостьPentium G
СовместимостьCore 2 Duo
Регулятор оборотовнет
Наличие тепловых трубокнет
Назначениедля процессора
Материал радиаторамедь
Материал радиатораалюминий
Длина, см10.14
Диаметр вентилятора, мм92
Вес, кг0.25
SocketLGA775
SocketLGA1156
SocketLGA1151
Ширина, см10.15
Минимальная скорость вращения, об/мин2200
ПроизводствоКитай
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
Высота, см7.88
Тип коннектора3-pin
Диаметр - 92 мм. Уровень шума - 27 дБ


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Регулировка оборотов, и конечно цена! Полностью соответствует заявленным характеристикам.

Недостатки:
Под нагрузкой его уже слышно, но не критично. Общая болезнь большинства кулеров для Интел - дурацкое крепление, приходится откручивать материнку чтобы снять кулер, заменить термопасту и поставить его на место.

Комментарий:
Поставил на замену боксового LGA 775 на Pentium DualCore E-5400 2,7GHz TDP 65w (разогнан до 3,2GHz) - этого карлсона более чем хватает для двухъядерника, даже в разгоне (смотрел в AIDA64 и RealTemp) температура в простое 28-30 градусов, а под 95% нагрузкой выше 53 градусов не наблюдалось. В BIOS легко выбирается рабочий режим. Хорош, хотя и не бесшумен, но для этой ценовой категории отлично :)

Самовывоз невозможен
Кулер для процессора Deepcool CK-11509 PWM – стоимость товара 580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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