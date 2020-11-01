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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Samsung Сетевое зарядное устройство Samsung + microUSB 2A (EP-TA12EWEUGRU) White

Сетевое зарядное устройство Samsung + microUSB 2A (EP-TA12EWEUGRU) White

Артикул: 48458
  • CЗУ Samsung + microUSB3.0 2A (TA12EWEQGRU) White - фото 1
  • CЗУ Samsung + microUSB3.0 2A (TA12EWEQGRU) White - фото 2
CЗУ Samsung + microUSB3.0 2A (TA12EWEQGRU) White - фото 1
CЗУ Samsung + microUSB3.0 2A (TA12EWEQGRU) White - фото 2
970 руб. 
1 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 48458
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараСетевое зарядное устройство
Выходной ток, A2
Длина провода1,5 м
Разъем подключенияmicroUSB
Цветбелый
Позволяет быстро зарядить любые мобильные устройства от стационарной сети электропитания. Универсальный разъем позволяет подключить кабель для быстрой подзарядки смартфона или планшета. Устройство оснащено защитой от коротких замыканий, что обеспечивает высокую безопасность при работе с ним


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Самовывоз невозможен
Сетевое зарядное устройство Samsung + microUSB 2A (EP-TA12EWEUGRU) White - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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