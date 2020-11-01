Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|140°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|нет
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1280x720
|Конструкция
|скрытый монтаж
|Кол-во камер
|2
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Комплектация
|видеорегистратор, документация, упаковка
|Наличие встроенного микрофона
|нет
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|8
|Высота, см
|3
|Вес, кг
|0.5
Видеорегистратор ACV GQB-2H представляет собой надежное долговечное устройство, используемое автомобилистами для видеонаблюдения во время дорожного движения. Он выполнен в прочном металлическом корпусе, устойчивому к вибрациям и низким температурам. Основной блок может быть скрыт от посторонних глаз, тогда как две миниатюрные камеры не займут много места на стекле автомобиля и не привлекут внимание. Видеорегистратор ACV GQB-2H выполнен на базе мощного процессора Ambarella А7 и выдает качественное видео в формате HD с разрешением 1280x720 точек.
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