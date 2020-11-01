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Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP

Артикул: 46962
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP - фото 2
Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP - фото 1
Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP - фото 2
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 46962
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БрендTrendVision
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора160°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи2304x1296
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм2.7
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9.5
Высота, см4
Вес, кг0.085

Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP - ультрасовременный высокотехнологичный аппарат, применяемый автомобилистами для видеонаблюдения на дороге. Он создан на базе мощного производительного процессора Ambarella A7LA70 и оснащен высокочувствительной матрицей OmniVision OV4689 с разрешением 4 Мп. Это позволяет снимать качественное детализированное видео в формате Super HD с разрешением 2304x1296 точек. Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP обладает качественным объективом с шестислойной стеклянной линзой и инфракрасным фильтром.

Особенности:

  • GPS модуль фиксирует скорость движения и местоположение автотранспорта;
  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания и перезаписи при резких движениях автомобиля;
  • Детектор движения автоматически включает камеру при появлении в кадре движущихся объектов, что обеспечивает дополнительную безопасность во время стоянки;
  • Объектив прибора имеет широкий угол обзора 160°;
  • Предварительный просмотр видеоматериала на дисплее с диагональю 2.7";
  • Поляризационный фильтр, идущий в комплекте, улучшает качество изображения, устраняя блики и отражения на лобовом стекле и повышая контрастность картинки;
  • Встроенный и дополнительный аккумуляторы обеспечивают возможность автономной работы при выключенном двигателе автомобиля.

Комплектация:

  • Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP;
  • Зарядное устройство в прикуриватель автомобиля;
  • Кронштейн на присоске;
  • Кронштейн на 3М скотче;
  • Поляризационный фильтр на магните;
  • Внешний GPS приемник;
  • Площадка для установки кронштейна на лобовое стекло;
  • Запасной скотч;
  • Кабель USB для ПК;
  • Инструкция по эксплуатации на русском языке;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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