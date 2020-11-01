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Коврик имеет небольшой размер, что поможет использовать его при ограниченном рабочем пространстве. Не скользящая основа замечательно фиксирует его на поверхности. Повышенная износостойкость обеспечит долговечное использование данного коврика.

Коврик для мыши Steelseries QcK mini черный (63005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.