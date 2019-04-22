Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Samsung
|Тип товара
|Гарнитура проводная
|Микрофон
|есть
|Конструкция
|внутриканальные
|Отсоединяемый кабель
|нет
|Система активного шумоподавления
|нет
|Поддержка Apt-X
|нет
|Цвет
|черный
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|20-20000
|Длина кабеля
|1.2 м
|Разъём наушников
|mini-jack 3.5мм
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22.04.2019
-качество звука (За такую цену очень достойно , air pods рядом не стояли ) -громкость хорошая -мягкий приятный басс -Нет посторонних звуков шипение ,хрипение и тд ... -очень удобно сидит в любом ухе
Недостатки:
Внешний вид, по цвету как китайские наушники . При высокой мощности (усилитель ) чуть проваливается высокие частоты , но это проблема всех однополсных динамиков .
Комментарий:
К покупке рекомендую .Товар не то что оправдал ожидание , Он хи превзошел многократно. За такую цену , я не думал найти что-то подобное .
13.05.2018
Отличный звук, хорошая цена. Удобно носить.
Недостатки:
Потерял одну накладку на наушник. Надо аккуратнее быть.
13.05.2018
-Звук
-Количество насадок.Можно подобрать под свое ухо
-Удобно останавливать трек,менять громкость.
Недостатки:
-Легко потерять насадку.Цепляется за карман,падает и ищи теперь.
Комментарий:
Со мной уже 9 месяцев.Живы,здоровы.
Я криворукий или нет, но сломалась кнопка для уменьшения звука.
13.05.2018
Замечательные наушники. Звук прекрасный ,объёмный с приятными басами. Удобная форма вкладыша. Пользуюсь этим чудом 5 месяцев - как новые. Просто пользоваться нужно аккуратно ,резко не дёргать , стараться чтобы не путались(лично я кладу их в сторублёвый чехол). Сборка качественная . При беге и ходьбе не выпадают, за это огромный плюс.
Недостатки:
Недостатков за почти пол года не нашёл
Комментарий:
В общем , наушники на все 5 звёзд ,советую