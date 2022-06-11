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Фильтр градиентный Fujimi GRAD GREY 62mm

Артикул: 42962
290 руб. 
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Артикул: 42962
В наличии
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Безопасный возврат: 14 дней
Официальная гарантия производителя: 1 год 
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БрендFujimi
Тип товараФильтр градиентный
Фильтр Fujimi GRAD GREY 62mm - градиентный светофильтр, применяющийся для съемки пейзажных фотографий для затемнения ярких областей кадра. Линза Fujimi GC-GREY 62mm разделена на часть окрашенную в серый цвет и бесцветную часть, с плавным переходом между ними.


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Фильтр градиентный Fujimi GRAD GREY 62mm - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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