Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD

Описание:

Бензокоса DDE GBS330RD - экономичная, малошумная модель средней мощности, оснащённая редуктором для увеличения крутящего момента и разборной штангой для простоты хранения. GBS330RD справится с и с травой, и с кустарником даже на большом дачном участке.

Особенности:

- Мощность 1.33 л.с. при рабочем объёме двигателя 33 см3 и объёме топливного бака 0.5 л;

- Ширина скашивания - 400 мм;

- Масса - 7.2 кг

- Двухтактный двигатель с электронным зажиганием;

- Редуктор для увеличения крутящего момента;

- Разъёмная штанга.

Комплектация:

- Бензокоса DDE GBS330RD;

- Полуавтоматическая триммерная головка;

- Дисковый нож;

- Плечевой ремень;

- Документация;

- Упаковка.