Плита Kitfort KT-108

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Плитки электрические
|Основной цвет
|черный
|Дополнительный цвет
|серебристый, красный
|Мощность
|2000
|Управление
|механическое
|Индукция
|есть
|Число конфорок
|1
|Число двухконтурных конфорок
|нет
|Число конфорок WOK
|нет
|Материал конфорок
|стеклокерамика
|Диаметр конфорок
|21
|Материал покрытия панели
|стеклокерамика
|Функции и особенности
|таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
|Прочее
|дисплей, 10 уровней мощности
|Вес
|2,2
|Размеры (ВхШхГ)
|6,5х29х38,5
КТ-108 отличается кнопочным управлением и ручкой-регулятором, которой очень удобно выбирать мощность и задавать таймер. Панель управления с LED дисплеем немного наклонена в сторону пользователя для большей эргономичности при использовании, а корпус плитки имеет современный дизайн с плавными линиями контура.
В плитке КТ-108 используются современные технологии, позволяющие готовить вкусно, быстро и абсолютно безопасно. Индукционная плитка практически исключает вероятность получения ожогов, так как рабочая поверхность почти не нагревается во время готовки, а КПД плитки составляет 90%, что гораздо больше, чем у других типов электрических плит, поэтому она не нагревает воздух в помещении во время приготовления пищи.
Встроенные функции защиты и обеспечения безопасности:
Плитка КТ-108 выдерживает перепады напряжения и может работать как при повышенном, так и при пониженном напряжении питания, мощность нагрева при этом изменяется незначительно. Если напряжение вышло за допустимые пределы (выше 250 В и ниже 160 В), плитка автоматически отключится и отобразит код ошибки (список кодов ошибок приведен в руководстве пользователя).
Технические характеристики
Комплектация
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14.07.2019
Быстро нагревает большой объем;
Варочная панель не греется;
Демократичная цена;
Таймер;
Легкая по весу;
Удобная в управлении;
Выдерживает большой вес кастрюли.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Приобрели плитку несколько месяцев назад, чему очень рада. Поверхность плиты при использовании не нагревается, что очень важно при наличии маленького ребенка в семье. Сама плитка легкая и компактная, удобно брать на дачу. На даче она стала абсолютно незаменима, лучшая альтернатива любым газовым конфоркам! Также порадовало наличие таймера и отсутствие автоотключения, очень удобно. Также хочется отметить невысокую стоимость, что в наше кризисной время является актуальным аргументом. Всем рекомендую!
14.07.2019
Приятный дизайн, компактная, безопасная, очень удобное управление, мощность, экономичная, таймер.
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Плитка отлично смотрится на кухне и очень проста в уборке. Плитка требует минимум усилий и затрат на уход. Даже если во время приготовления что то в небольшом количестве прольется, специальная форма плитки не позволит жидкости вылиться за пределы.
Безопасная: сама отключается - если выбрали для приготовления слишком большую мощность, не работает без посуды, есть таймер отключения.
Таймер и мощность превращает приготовление блюд в одно удовольствие, время готовки сокращается в разы. Пользуюсь с большим удовольствием! Спасибо производителю!
14.07.2019
Точная регулировка мощности, высокая эффективность.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Заказывал плитку для экспериментов с пивоварением, важна была точная регулировка мощности нагрева при выдерживании тепловых пауз и высокая эффективность при кипячении сусла (на обычной плитке тяжеловато довести до кипения 20 литров сусла).
Ожидания оправдались на все 100.
08.06.2019
Точная регулировка мощности, высокая эффективность.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Заказывал плитку для экспериментов с пивоварением, важна была точная регулировка мощности нагрева при выдерживании тепловых пауз и высокая эффективность при кипячении сусла (на обычной плитке тяжеловато довести до кипения 20 литров сусла).
Ожидания оправдались на все 100