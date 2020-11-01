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Главная Супер цена Распродажа Бампер SGP Neo Hybrid Series для iPhone 6 Plus (5.5 дюйм.) SGP11068. Champagne Gold

Бампер SGP Neo Hybrid Series для iPhone 6 Plus (5.5 дюйм.) SGP11068. Champagne Gold

Артикул: 39488
Бампер SGP Neo Hybrid Series для iPhone 6 Plus (5.5|||*) SGP11068. Champagne Gold
1 890 руб. 
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Артикул: 39488
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSGP
Тип товараНакладка
Вес, кг0.01
Высота, см0.75
Длина, см15.8
Ширина, см7.8
Чехол SGP SGP11068 Neo Hybrid Champagne Gold для iPhone 6 Plus 5.5" - это стильный двухслойный чехол, состоящий из жесткой рамки из поликарбоната и мягкого внутреннего чехла из термополиуретана. Чехол плотно сидит на телефоне, не спадает и не растягивается даже при частом снятии/одевании. С внутренней стороны чехол имеет рисунок паутиной, позволяющий поглощать и рассеивать воздействие при падении или ударе. Бортик 0,8 мм дополнительно защитит экран от царапин и повреждений. Шероховатая поверхность чехла приятна на ощупь и предотвращает скольжение. Основные характеристики: - сочетание поликарбоната и термополиуретана - металлизированные кнопки - бортик для защиты экрана - внутренний рисунок паутинкой для дополнительного поглощения удара


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Самовывоз невозможен
Бампер SGP Neo Hybrid Series для iPhone 6 Plus (5.5 дюйм.) SGP11068. Champagne Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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