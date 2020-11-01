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Видеорегистратор TrendVision MR-710

Артикул: 39437
  • Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 4
Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 1
Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 2
Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 3
Видеорегистратор TrendVision MR-710 - фото 4
12 434 руб. 
Купить
+ 114 КэтКоинов
Артикул: 39437
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTrendVision
Тип товараВидеорегистраторы
Максимальное разрешение видеозаписи2560x1080
Угол обзора147°
Датчик удара (G-сенсор)да
Диагональ экрана, дюйм4.3
Длительность разрыва записинет
Кол-во камер1
Конструкциязеркало заднего вида
Возможность записи события в отдельный файлнет
Наличие GPSнет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие радар детекторанет
Наличие экранаесть
Режим записициклическая
Состояние товарановый
Наличие встроенного микрофонада
Длина, см31.4
Ширина, см8.3
Высота, см1.4
Вес, кг0.31
угол обзора - 147°, разрешение видеозаписи - 2560x1080 пикс.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор TrendVision MR-710 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12434 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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