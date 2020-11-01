Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0611265100)

Артикул: 39044
  • Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0.611.265.100) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0.611.265.100) - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0.611.265.100) - фото 3
Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0.611.265.100) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0.611.265.100) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0.611.265.100) - фото 3
59 010 руб. 
Купить
+ 1024 КэтКоинов
Артикул: 39044
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 9 835 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Тип крепления бураSDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Дополнительные щетки в комплектенет
Режим шуруповертанет
Макс. диаметр сверления (бетон)45 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)125 мм
Макс. энергия удара12.5 Дж
Минимальный диаметр патрона18 мм
Режим сверлениенет
Режим долблениеда
Потребляемая мощность1500 Вт
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Тормоз двигателянет
Ограничитель глубины сверленияесть
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см14.5
Длина, см53
Высота, см27
Вес, кг8.2
Один режим работы. Мощность - 1500 Вт. Сила удара - 12.5 Дж


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Аккумуляторные, Аккумуляторные Dewalt, Недорогие, SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, SDS MAX, SDS MAX 1100 вт, Аккумуляторные SDS MAX, 1500 вт, 1200 вт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Перфоратор Bosch GBH 8-45 D (0611265100) - этот товар вы можете купить по цене 59010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...