Автомагнитола Pioneer MVH-X460UI

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Автомагнитола
|AUX вход на перед. панели
|нет
|Наличие ТВ-тюнера
|нет
|Читаемые форматы
|MP3, WMA, AAC
|Функция Съемная панель
|есть
|Типоразмер
|1 DIN
|Тип дисплея
|монохромный
|Сенсорный дисплей
|нет
|Радиоприемник
|есть
|Поддержка iOS (car play)
|есть
|Поддержка Android
|есть
|Наличие usb-порта
|есть
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Наличие DVD-проигрывателя
|нет
|Наличие CD-проигрывателя
|нет
|Наличие Bluetooth
|нет
|Выходная мощность номинальная
|88 Вт
|Кол-во полос эквалайзера
|5
|Состояние товара
|новый
|Выходы
|PreAmp, USB, RCA
|Входы
|USB, Jack 3.5
|Длина, см
|18
|Ширина, см
|16
|Высота, см
|5
|Вес, кг
|0.8
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
01.05.2020
Звук, звук, и еще раз звук! Сочный, мощный звук.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Старые колонки заиграли по новому. Быстро читает флешку. Красивый красочные дисплей, цвета подстраивай под себя! В общем очень доволен покупкой!
01.05.2020
Работает быстро, читает все основные форматы, поддерживает яблочные и андроидные смартфоны, дизайн несколько аскетичный, но смотрится приятно, есть пульт в комплекте, понравилась, что USB сзади, вывел провод в бардачок и теперь ничего не мешается. Хороший звук
Недостатки:
Всё устраивает
Комментарий:
Покупкой доволен, в этом ГУ есть всё что мне нужно от магнитолы
01.05.2020
Магнитола смотрится стильно и солидно.
Магнитола оправдывает ожидания на все 100%.
Благодаря настраиваемой подсветке - гармонично вливается в интерьер любого автомобиля.
Брал как временный вариант для kia rio, смотрится так, как-будто тут и была изначально.
USB-порт на задней стороне - ничего не будет торчать чужеродно из панели.
Звук даже лучше чем ожидалось.
Дисплей граммотно руссифицирован. Читается под всеми углами и при любом освещении при правильной настройке. Звук породы Pioneer.
Недостатки:
Немного непривычно управление треками фирменным коромыслом Pioneer. Но это скорее всего вопрос привычки, то есть времени.
Комментарий:
Стоит своих денег, даже более. Купил и не жалею.