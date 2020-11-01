Детектор Bosch GMS 100 M Prof (0601081100)

Детектор BOSCH GMS 100 M – это компактный прибор профессионального класса, предназначенный для обнаружения скрытой проводки, труб и арматуры. Детектор распознает черные/цветные металлы, электрические провода под напряжением. Не требует калибровки. Для удобства переноски оснащен удобной петлей на руку.

Технические характеристики детектора BOSCH GMS 100 M

Глубина обнаружения (макс.): 100 мм;

Глубина обнаружения стали (макс.): 100 мм;

Глубина обнаружения меди (макс.): 80 мм;

Глубина обнаружения электропроводки (макс.): 50 мм;

Автоматическое отключение: 5 мин;

Источник питания: 1 х 9 В 6LR61

Защита от воды и брызг: IP 54;

Габариты (Д х Ш х В): 200 х 85 х 32 мм;

Вес нетто: 260 г.

Описание детектора BOSCH GMS 100 M

Детектор BOSCH GMS 100 M – это профессиональный прибор для обнаружения арматуры, труб и электропроводки под напряжением в стенах. Данный прибор необходим для исключения ошибок при проведении сантехнических, монтажных, отделочных работ и прокладке электрики. Несмотря на то, что прибор относится к профессиональному классу, он пользуется популярностью и у частных пользователей, которые предпочитают делать ремонт самостоятельно и заботятся о своей безопасности.

Детектор отличается высокой чувствительностью и точностью. Модель позволяет обнаружить стальную арматуру на глубине до 10 см, медные трубы на глубине до 8 см и электропроводку под напряжением на глубине до 5 см.

Отличительная особенность данной модели – ее простота. Детектор не требует предварительной калибровки, она осуществляется автоматически, что позволяет избежать ошибок и неточностей. На корпусе есть всего одна кнопка – она отвечает за включение и выключение детектора и за активацию сигнала. По завершении поиска прибор сигнализирует о результате звуком и цветом светодиодного кольца: красный – обнаружение объекта, желтый – объект на глубине либо рядом, зеленый – объект не обнаружен. В центре светодиодного кольца есть отверстие, через которое опасные точки можно отметить маркером. Результат также отображается на дисплее со шкалой.

Как и положено прибору-профессионалу, BOSCH GMS 100 M защищен от воздействия влаги и брызг и может использоваться вне помещения даже в дождливую погоду.