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Мини-дрель электрическая Dremel 4000-1/45 (F0134000JG)

Артикул: 38088
  • Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - фото 1
  • Мини-дрель электрическая Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - фото 2
  • Мини-дрель электрическая Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - фото 3
Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - фото 1
Мини-дрель электрическая Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - фото 2
Мини-дрель электрическая Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - фото 3
9 990 руб. 
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+ 156 КэтКоинов
Артикул: 38088
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDremel
Тип товараМини-дрель электрическая
В кейседа
Вес, кг0.66
гравер, мощность 175 Вт, частота вращения диска до 35000 об/мин, вес: 0.66 кг


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Мини-дрель электрическая Dremel 4000-1/45 (F0134000JG) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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