Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Триммер электрический
|Антивибрационная система
|нет
|Вес, кг
|2.3
|Колеса
|нет
|Комплектация
|диск/нож
|Обороты двигателя
|7500 об/мин
|Особенности
|страна производства - КНР
|Особенности
|пластиковый режущий нож
|Работа от аккумулятора
|да
|Расположение двигателя
|нижнее
|Ручка
|D-образная
|Тип двигателя
|электрический
|Ширина скашивания
|23 см
|Штанга
|прямая
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24.09.2019
- довольно легкий;
- работает плавно, без вибрации;
- удобно держать;
- хорошая мощность;
- косит чисто.
Недостатки:
с леской морока, приходится каждый раз снимать катушку, вытягивать вручную, ставить на место;
- не очень удобная кнопка, рука устает держать, но в целом привыкаешь;
Комментарий:
В целом, впечатления скорее положительные. Очень быстро привыкаешь - 5-10 минут и все, будто 100 лет уже им косил. Участок большой - около 5 соток чисто травы, местами неровный, примерно пол сотки частично в щебенке. Участок, при первом покосе был жутко заросший - трава около метра, лапухи и пр. Родная леска ушла махом, купил армированную и пошло дело. Косит очень чисто, если не торопиться, измельчает все в пыль, думал будет стог сена после покоса - не осталось ни-че-го, чистый участок, просто магия.