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Аэратор Bosch AVR 1100 Verticutter (060088A100)

Артикул: 37970
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
17 440 руб. 
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+ 303 КэтКоинов
Артикул: 37970
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 907 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараАэратор
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л50
Вес, кг9.9

Аэратор-скарификатор Bosch AVR 1100 Verticutter – легкий и удобный в использовании садовый инструмент для аэрирования газона и очищения его от засохшей травы и прочего мусора. Мощный двигатель с большим крутящим моментом позволяет работать быстро и качественно, а складная рукоятка и складной травосборник делают инструмент компактным и удобным для хранения.

Характеристики:

  • Тип: скарификатор
  • Мощность: 1100 Вт
  • Ширина обработки: 320 мм
  • Глубина обработки: +5, 0, –5, -10 мм
  • Объем травосборника: 50 л
  • Вес нетто: 9,9 кг
  • Уникальная система сбора сухой травы и мха «Jet-Collect»
  • Двигатель «Power-Drive» с увеличенным крутящим моментом
  • Небольшой вес и компактное хранение
  • Четыре положения установки глубины обработки
  • Вместительный складывающийся травосборник
  • Эргономичная складная рукоятка

 



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Самовывоз невозможен
Аэратор Bosch AVR 1100 Verticutter (060088A100) - по цене 17440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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