Аэратор Bosch ALR 900 Raker (060088A000)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Аэратор
|Объем травосборника, л
|50
|Травосборник в комплекте
|есть
|Длина, см
|60
|Высота, см
|70
|Ширина, см
|50
|Вес, кг
|9.4
Аэратор Bosch ALR 900 Raker - незаменимый садовый инструмент для тех, кто непременно хочет довести свой газон до идеального состояния. Этот легкий, но мощный инструмент быстро и качественно очистит газон от засохшей травы и прочего мусора, препятствующего поступлению в почву воды и кислорода. Малый вес обеспечивает простоту транспортировки или перемещения во время работы. Мощность двигателя - 900 Вт. Рабочая ширина рыхления - 32 см. Корпус инструмента выполнен из качественных материалов. Специальная система "Jet Collect" - это использование пружинной стали в качестве материала валика с зубцами.
Характеристики: