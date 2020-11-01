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Акустическая система Yamaha NS-C444 Black (1 колонка)

Артикул: 37640
Акустическая система Yamaha NS-C444 Black (1 колонка)
14 290 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 37640
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYamaha
Тип товараАкустическая система
Акустическое излучениемонополярная
Варианты отделкичерный ясень
Вес, кг7.3
ВЧ-излучатель25 мм
Диапазон воспроизводимых частот55-35000 Гц
Импеданс6 Ом
Количество полос2
Магнитная защитаесть
Максимальная мощность250 Вт
Назначениецентральный канал
НЧ-излучатель2х 130 мм
Разъем для подключения к усилителю мощностиесть
Состав комплекта1 громкоговоритель
Съемная решеткаесть
Типполочная, пассивная, закрытого типа
Чувствительность89 дБ
центральный канал, закрытого типа, двухполосная полочная АС, мощность 100 Вт, чувствительность 89 дБ, импеданс 6 Ом, диапазон частот 55-35000 Гц


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Самовывоз невозможен
Акустическая система Yamaha NS-C444 Black (1 колонка) - по цене 14290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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