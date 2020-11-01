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Распиловочный стол Bosch GTS 10 J (0.601.B30.500)

Артикул: 36556
Распиловочный стол Bosch GTS 10 J (0.601.B30.500)
55 660 руб. 
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+ 967 КэтКоинов
Артикул: 36556
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товара

Bosch GTS 10 J 0.601.B30.500 - это инструмент профессионального класса. Он предназначен для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева и пластика. Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска пилы. Имеется патрубок пылеотвода с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте и отчетливой видимости линии реза. Расклинивающий нож предотвращает зажатие диска в заготовке.

Особенности:

- Двигатель мощностью 1800 Вт с ограничением пускового тока и защитой от перегрузок для высокой производительности работы;
- Оптимальное удобство при транспортировке благодаря компактному исполнению и многочисленным местам для захвата;
- Утапливаемый расклинивающий нож для выполнения пропилов впотай;
- Саморегулирующийся параллельный упор для точных пропилов;
- Высота пропила до 79 мм., производительность пиления до 460 мм. справа и 210 мм. слева от пильного диска;
- Безопасное хранение монтажных инструментов, а также принадлежностей (например толкателя, упоров, переходника пылеотвода) прямо на корпусе;
- Разъёмы для подключения к системе пылеудаления на защитном кожухе и на задней стороне инструмента.

Характеристики:

Тип настольный
Мощность 1800 Вт
Число оборотов 3650 об/мин
Диаметр диска 254 мм.
Посадочный диаметр диска 30 мм
Max толщина пропила под углом 90° 79 мм
Max толщина пропила под углом 45° 56 мм
Напряжение 220 В
Угол наклона 47/2 °
Размер рабочего стола 642х572 мм
Использование профессиональное
Подставка в комплекте нет

 

 



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Распиловочный стол Bosch GTS 10 J (0.601.B30.500) - данный товар вы можете купить по цене по цене 55660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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