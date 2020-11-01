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Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 20 CA (0.601.612.508)

Артикул: 36421
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
47 830 руб. 
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+ 830 КэтКоинов
Артикул: 36421
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 972 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараШтроборез
Диаметр диска11,5 см
Диаметр посадочного отверстия22,2 см
Кол-во рабочих дисков2
Максимальная глубина пропила2 см
Максимальное число оборотов, об/мин9300
Мощность, Вт900 Вт
Плавный пускнет
Подключение пылесосада
Регулировка частоты вращениянет
Упаковкада
Ширина пропила3 см
Вес, кг3,4
Штроборез Bosch GNF 20 CA 0.601.612.508 — профессиональный инструмент мощностью 900 Вт, предназначенный для точного выпиливания пазов в стенах, необходимых при прокладке электропроводки и коммуникаций. Проработанный дизайн, удобная рукоять и система пылеудаления обеспечивают удобство и чистоту при работе. В штроборезе предусмотрена электроника для поддержания оборотов под нагрузкой.


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Самовывоз невозможен
Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 20 CA (0.601.612.508) - стоимость товара 47830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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