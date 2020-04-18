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Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000)

(1)
Артикул: 36416
  • Лобзик Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 1
  • Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 2
  • Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 3
  • Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 4
Лобзик Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 1
Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 2
Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 3
Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - фото 4
27 160 руб. 
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+ 471 КэтКоинов
Артикул: 36416
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 527 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системада
Маятниковый ходесть
Частота движения пилки800-3100 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Мощность800 Вт
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева160 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветкаесть
В кейседа
Длина, см23
Ширина, см12
Высота, см20
Вес, кг2.3
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 26 мм, частота хода - 800 - 3100 ходов/мин


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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18.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень удобен в работе.

Недостатки:
Дороговат. Но качество и надежность Bosch окупится сторицей.

Комментарий:
Инструмент очень надежен и долговечен. Дрель-перфоратор служит нашей семье 10лет.
А так на вкус и цвет....

Самовывоз невозможен
Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 27160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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