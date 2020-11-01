Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV (0.611.265.000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Перфораторы
|Тип крепления бура
|SDS-Max
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Режим шуруповерта
|нет
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|45 мм
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|125 мм
|Макс. энергия удара
|12.5 Дж
|Минимальный диаметр патрона
|18 мм
|Режим сверление
|нет
|Режим долбление
|да
|Потребляемая мощность
|1500 Вт
|Антивибрационная система
|да
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|сеть
|Блокировка кнопки включения
|да
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|14.5
|Длина, см
|53
|Высота, см
|27
|Вес, кг
|8.9
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