Стабилизатор Ресанта АСН-3000 /1-ЭМ

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|3000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|3000
|Вес, кг
|11,5
|Высота, см
|21,5
|Длина, см
|31
|Ширина, см
|23,5
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ относится к электромеханическому типу стабилизаторов и выделяется выходным напряжением высокой точности. Устройство используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 3 кВт. Стабилизатор оснащен цифровым дисплеем для удобного контроля основных параметров тока.
Характеристики:Количество фаз:Одна
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