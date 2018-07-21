Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-190;

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190 является инверторным переносным устройством для проведения сварочных работ в ручном режиме в быту и на производстве. Модель рассчитана на использование пятимиллиметровых сварочных электродов, в том числе при проведении высотных сварочных работ. Небольшие размеры и вес, регулируемый прочный ремень и компактность конструкции обусловливают устройству портативность и удобство хранения.
Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.
Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждение от механического воздействия, в том числе падений, ударов и пр.
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21.07.2018
Аппарат просто - бомба! Приобретался на дачу, для сварки забора и других конструкций. Далее был подарен трудягам, которые работают по сей день (6 месяцев) практически с утра, до позднего вечера. Нареканий нет. Всем рекомендую!
Недостатки:
За год работы аппаратом, не выявлено.
Комментарий:
Аппарат рекомендую. Мощность 190 ампер, более чем достаточно.
21.07.2018
Малые размеры и вес, хорошо варит, служит уже достаточно долго, что говорит о надежности
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
Покупал для того, чтобы самостоятельно сварить бак на даче, сам при этом ни разу не сварщик. В итоге получилось самому все сварить, ничего не течет. Аппарат справился легко и просто. Теперь вот уже больше полутора лет использую его для других небольших нужд: машину подваривал, теплицу укреплял, в бане печку переделывал и др. Покупал по совету друга, у него такой же. В общем мне нравится.
21.07.2018
Легкий, компактный аппарат, понравился как только взял в руки, красиво выглядит, удобно работать на высоте, научился варить с первого же дня, регулировка силы тока, дает легко варить тонкую жестянку и резать толстый металл...
Недостатки:
не обнаружил