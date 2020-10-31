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Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-200

Артикул: 35667
Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-200
24 490 руб. 

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22 220 руб. 

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Артикул: 35667
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 082 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
сварочный инвертор, типы сварки: полуавтоматическая (MIG/MAG), макс. сварочный ток: 200 А (MIG/MAG)


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Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-200 – стоимость товара 24490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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