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Главная Товары для строительства и ремонта Ручной инструмент Наборы инструментов Кобальт Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82)

Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82)

Артикул: 34664
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 4
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 1
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 2
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 3
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) - фото 4
7 290 руб. 
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+ 149 КэтКоинов
Артикул: 34664
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКобальт
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключейнет
Аксессуары в комплектедержатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Мин. размер гаечных ключей, мм9
Упаковкакейс
Тип головокторцевые, со вставками
Тип гаечных ключейкомбинированные
Посадка головок1/2, 1/4
Посадка бит5/16
Оснастка в комплектебиты, торцевые головки
Наконечники головок со вставками6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Наконечники головок6-гранный
Мин. размер торцевых головок, мм4
Макс. размер торцевых головок, мм32
Вес набора, кг5,71
Макс. размер гаечных ключей, мм22
Количество торцевых головок, шт44
Количество сверл, штнет
Количество предметов, шт82
Количество отверток, штнет
Количество зубил, штнет
Количество гаечных ключей, шт9
Количество бит, шт16
Инструменты в комплектевороток для головок, трещотка, ключи гаечные
Шлицы биткрестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм — 13шт. Вороток Т-образный 115 мм — 1шт. Удлинитель: 50, 100 мм — 2шт. Трещеточная рукоятка (72 зуба). — 1шт. Шарнир карданный. — 1шт. Гибкий удлиннитель 150 мм — 1шт. Держатель для бит. — 1шт. Отверточная рукоятка. — 1шт. Головки со вставками 1/4. PHILLIPS: PH1, PH2 — 2шт. POZIDRIV: PZ1, PZ2 — 2шт. TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30 — 6шт. HEX: H3, H4, H5, H6 — 4шт. SLOTTED: SL4, SL 5.5, SL 7 — 3шт. 1/2. Головки торцевые: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм — 12шт. Трещеточная рукоятка (72 зуба). — 1шт. Шарнир карданный. — 1шт. Удлинитель: 125, 250 мм — 2шт. Головки свечные: 16,21 мм — 2шт. Переходник. — 1шт. Держатель для бит 5/16. — 1шт. Набор бит 5/16 30мм. PHILLIPS: PH3, PH4 — 2шт. POZIDRIV: PZ3, PZ4 — 2шт. TORX: T40, T45, T50, T55 — 4шт. HEX: H8, H10, H12, H14 — 4шт. SLOTTED: SL8, SL10, SL12 — 3шт. Ключи комбинированные: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм — 9шт.


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Самовывоз невозможен
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (82 предмета) кейс (010104-82) – стоимость товара 7290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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