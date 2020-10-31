Зарядное устройство Quattro Elementi BC12A (770-131)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Выходное напряжение
|12
|Мощность, Вт
|160
|Напряжение питания
|220
|Стартовый ток, А
|12
|Ток зарядки, А
|7,5-612
|Высота, см
|13
|Длина, см
|28
|Ширина, см
|22
|Вес, кг
|3,8
Модель ВС12А это классическое трансформаторное зарядное устройство для свинцово-кислотныхАКБ. Простое ,надежное и недорогое.С автоматическим управлением зарядным процессом: по окончании заряда переходят в ждущий режим и автоматически включаются, если требуется подзарядка аккумулятора. Его отличительными особенностями являются: медная обмотка трансформатора, металлический корпус, встроенный амперметр. В данном устройстве предусмотрена защита от перегрузки, от короткого замыкания и неправильной полярности.
|Напряжение заряда, В
|12
|Напряжение сети, В
|220
|Зарядный ток максимальный, А
|12
|Количество режимов заряда
|2
|Вес по каталогу производителя, кг
|3,8
|Гарантийный срок, мес
|12
|Высота изделия, мм
|0,13
|Ширина изделия, мм
|0,22
|Длина изделия, мм
|0,28