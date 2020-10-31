Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0.601.218.121) ударная

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Ударная дрель-шуруповерт
|Блокировка кнопки включения
|да
|Макс. количество ударов в минуту
|25000 уд./мин.
|Ударный механизм
|да
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|от сети
|Ограничитель глубины сверления
|да
|Мощность
|710 Вт
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|30 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|16 мм
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Мин. диаметр патрона
|1.5 мм
|Макс. диаметр патрона
|13 мм
|Комплектация
|быстрозажимной патрон 13 мм / дополнительная рукоятка / ограничитель глубины 210 мм.
|Кол-во скоростей работы
|1
|Реверс
|да
|Вес, кг
|1.9
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв