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Фрезер Makita PJ7000

Артикул: 33626
Фрезер Makita PJ7000
19 380 руб. 
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+ 337 КэтКоинов
Артикул: 33626
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 230 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
В кейседа
Глубина фрезирования20 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин11000
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростинет
Подключение пылесосаесть
Подсветканет
Уровень шума86 дБ
Фиксация шпинделяда
Безключевая смена фрезнет
Регулировка скоростинет
Мощность, Вт710
Длина, см49.5
Ширина, см25.8
Высота, см19.5
Вес, кг2.5
Шпоночный фрезер Makita PJ7000 имеет мощный двигатель на 710 Вт. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену фрезы. Пылесборник обеспечивает чистоту на рабочем месте. Есть возможность точного выбора нужной глубины обработки в пределах от 0 до 20 миллиметров. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.

Видео:

Видеообзор на Фрезер Makita PJ7000

Видеообзор Фрезер Makita PJ7000


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Самовывоз невозможен
Фрезер Makita PJ7000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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