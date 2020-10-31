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Главная Теле аудио видео техника Аксессуары для теле, аудио, видео техники Кронштейны под ТВ и аппаратуру Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг)

Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг)

Артикул: 33232
  • Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 1
  • Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 2
  • Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 3
  • Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 4
  • Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг) - фото 5
  • Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг) - фото 6
Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 1
Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 2
Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 3
Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для ТВ 19-32 настенный +15° поворот 50° (до 30кг) - фото 4
Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг) - фото 5
Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг) - фото 6
1 180 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 33232
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товара
  • Диагональ экрана 19″ – 32″
  • Нагрузка 30 кг
  • Крепежные отверстия 75х75, 100х100, 200х100 мм
  • Угол наклона +15⁰ – 25⁰
  • Угол поворота 50⁰
  • Расстояние от стены 105 мм


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Кронштейн Holder LCDS-5062 черный глянец для тв 19-32 настенный +15 поворот 50 (до 30кг) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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