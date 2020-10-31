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Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3

Артикул: 32934
Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3
6 790 руб. 
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+ 120 КэтКоинов
Артикул: 32934
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStreet Storm
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора170°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи2304x1296
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Диагональ экрана, дюйм1.5
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонанет
Состояние товарановый
Длина, см9.6
Высота, см4.2
Вес, кг0.083

Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3 представляет собой высокотехнологичный прибор для видеонаблюдения внутри и снаружи автомобиля. Благодаря современной матрице OmniVision OV4689 с разрешением 4 Мп, мощному процессору Ambarella A7LA50D и объективу с пятью стеклянными линзами и инфракрасным фильтром изображение отличается высоким качеством. Благодаря режиму HDR качество съемки не страдает в темное время суток или, наоборот, при попадании в объектив ярких прямых лучей света. Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3 имеет G-сенсор, защищающий видеофайлы от стирания во время резких движений автомобиля, и GPS-модуль, определяющий скорость движения и местоположение автотранспорта.

Особенности:

  • Данное устройство имеет широкий угол обзора 170°;
  • Удобное поворотное крепление на присоске;
  • Детектор движения автоматически включает камеру при появлении в кадре движущихся объектов, что обеспечивает дополнительную безопасность во время стоянки;
  • Предварительный просмотр отснятого материала на дисплее с диагональю 1.5";
  • Поддержка карт памяти MicroSD /SDHC до 32 Гб.

Комплектация:

  • Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3;
  • Гарантийный сертификат;
  • Инструкция пользователя;
  • Крепеж-присоска с разъемом питания (mini-USB);
  • AV-кабель;
  • Кабель USB – mini-USB;
  • Зарядное устройство от 220V под USB;
  • HDMI-кабель;
  • Автомобильное зарядное устройство.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3 - стоимость товара 6790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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