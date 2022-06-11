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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body

Артикул: 32630
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - фото 3
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - фото 1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - фото 2
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - фото 3
53 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 32630
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БрендPanasonic
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
фотокамера с поддержкой сменных объективов, байонет Micro Four Thirds, без объектива в комплекте, матрица 17.2 МП (17.3 x 13.0 мм), съемка видео 4K, поворотный сенсорный экран


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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GH4 Body - по цене 53190 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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