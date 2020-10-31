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Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM

Артикул: 32207
  • Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 1
  • Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 2
  • Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 3
  • Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 4
  • Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 5
  • Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 6
Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 1
Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 2
Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 3
Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 4
Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 5
Объектив Canon EF 24mm f 2.8 IS USM - фото 6
42 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 32207
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БрендCanon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра58 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм24
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм24
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.28
широкоугольный объектив с постоянным ФР, крепление Canon EF и EF-S, встроенный стабилизатор изображения, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.2 м, размеры (DхL): 68.4x55.7 мм, вес: 280 г


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