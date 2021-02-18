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Лейка для душа Ledeme L05

Артикул: 314563
Лейка для душа Ledeme L05
270 руб. 
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Артикул: 314563
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLedeme
Тип товараДушевая лейка (ручная)
Кол-во режимов лейки3
Переключение режимовповоротное
Материалпластик
Подсветканет
Стильклассика
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.


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Лейка для душа Ledeme L05 - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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