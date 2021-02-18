Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл

Спортивный шейкер INDIGO – это удобная ёмкость для приготовления напитков коктейлей. Шейкер для спортивного питания — почти такая же необходимая вещь, как пояс тяжелоатлета или бутсы футболиста. Спортивный шейкер INDIGO - пластиковый шейкер — он легок, прочен и безопасен в эксплуатации. Для коктейля из протеина подойдёт обычный спортивный шейкер INDIGO объемом 400 мл. Для гейнера может потребоваться шейкер спортивный Индиго побольше — до 700 мл. Откидная крышка спортивного шейкера с надежной фиксацией имеет фигурную анатомическую форму. Позволяет легко смешивать ингредиенты и препятствует образованию комочков. Всего несколько встряхиваний - и ваш коктейль готов. Спортивный шейкер -бутылка для протеинов - герметичный, его можно брать с собой прямо на тренировку. Обладает термо свойствами. Безопасный пластик без содержания Бисфенол-А.