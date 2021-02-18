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Кабель питания Godox Sx для вспышек Sony

Артикул: 314338
Кабель питания Godox Sx для вспышек Sony
1 160 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314338
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендGodox
Тип товараФотовспышки и аксессуары
Кабель питания Godox Sx для подключения вспышек Sony к аккумуляторному блоку питания Godox PB820 и PB960. Присоединение вспышки к аккумуляторному блоку значительно увеличивает время работы устройства и сокращает время перезарядки. Кабель питания выбирается в зависимости от модели вспышки и подходит для Sony HVL-F58AM, а также других моделей вспышек с таким же типом входного порта питания. Витой провод может достигать длины до 1,5 м.


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Кабель питания Godox Sx для вспышек Sony - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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