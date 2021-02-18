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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Лупы Veber Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука»

Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука»

Артикул: 314319
  • Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 1
  • Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 2
  • Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 3
  • Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 4
  • Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 5
  • Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 6
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 1
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 2
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 3
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 4
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 5
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото 6
2 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314319
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендVeber
Тип товараЛупы
Вес, кг0,825
Габариты22,5х14,5х22 см
Диаметр линзы, мм90, 75, 37
Конструкциянастольная
Корпуспластик, алюминий, сталь
Материал оптикистекло
Назначениеювелирная, электроника
Увеличение, крат2,5 / 5 / 16
Набор луп с держателем «третья рука» для выполнения тонких паяльно-сборочных работ в электронике, ювелирном деле. В комплекте три лупы со светодиодной подсветкой, держатели (крокодилы), подставка для паяльника. Питание от сети (через адаптер) или от батареек типа АА.


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Самовывоз невозможен
Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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