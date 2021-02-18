Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Товары для отдыха Скейты и роллерсерфы Indigo Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см

Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см

Артикул: 314253
Круизёры INDIGO: успей купить с выгодой до 15%
  • Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см - фото 1
  • Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см - фото 2
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см - фото 1
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см - фото 2
1 100 руб. 
1 450 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314253
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендIndigo
Тип товараСкейт
Длина деки43,18 см
Вес, кг0,99
Диаметр колес50 мм
Максимальная нагрузка, кг30
Материал колесPVC
Подвескапластик
Подшипник608Z
Ширина деки12,7 см
Круизер INDIGO LS-P1705 43,18*12,7см шасси усиленный пластик,подш 608z ,колеса оранжевые PVC 50*30, максимальный вес пользователя 30 кг. Идеальное средство для развития начальных навыков катания для самых маленьких. Оригинальное цветовое решение не оставит равнодушным ни одного ребенка! Круизер имеет широкие и мягкие колеса, что безусловно влияет на сцепление с дорогой. Несомненная польза этой модели в том, что процесс передвижения на ней создает определенный уровень нагрузки на все мышцы ребенка, формируя первый опыт балансирования. Катание на круизере развивает координацию малыша, учит его контролировать равновесие, укрепляет общий тонус организма.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Синий, 43,18*12,7 см – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...