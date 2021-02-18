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Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Фиолетовый, 56,5*15 см

Артикул: 314243
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  • Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Фиолетовый, 56,5*15 см - фото 1
  • Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Фиолетовый, 56,5*15 см - фото 2
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Фиолетовый, 56,5*15 см - фото 1
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Фиолетовый, 56,5*15 см - фото 2
1 590 руб. 
1 760 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 314243
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендIndigo
Тип товараСкейт
Длина деки56,5 см
Вес, кг1,7
Диаметр колес60 мм
Максимальная нагрузка, кг50
Материал колесPVC
Подвескапластик
Подшипник608Z
Ширина деки15 см
Круизер INDIGO LS-P2206-D 56,5*15см шасси пластик,подш 608z.колеса зеленые PVC 60*45,максимальный вес пользователя 50 кг


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Самовывоз невозможен
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Фиолетовый, 56,5*15 см - стоимость товара 1590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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