Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный

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|Бренд
|Starwind
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|красный
|Дополнительный цвет
|черный
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|мешок
|Емкость пылесборника
|3 л
|Потребляемая мощность, Вт
|1800
|Мощность всасывания, Вт
|300
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|83
|Комплектация
|насадки: для мебели, узкая, для пола
|Длина сетевого шнура
|4.5 м
|Прочее
|автоматическое сматывание шнура
|Вес, кг
|4,2
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