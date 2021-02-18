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Пылесос Bosch BGS2U2030 черный

Артикул: 314026
  • Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 2
  • Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 3
  • Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 4
Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 1
Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 2
Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 3
Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - фото 4
14 410 руб. 
17 427 руб. 
Купить
+ 246 КэтКоинов
Артикул: 314026
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендBosch
Тип товараПылесосы
СерияSerie 4
Основной цветчерный
Дополнительный цветсеребристый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника1.4 л
Потребляемая мощность, Вт2000
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ78
Функции и особенностииндикатор заполнения пылесборника, регулятор мощности на корпусе
Комплектациянасадка ковер/пол, щелевая, для мягкой мебели
Длина сетевого шнура7 м
Вес, кг6,7
Размеры (ВxШxГ), см28,8х30х44,5
Инновационный мотор HiSpin c аэродинамическими лопастями и оптимизированным воздушным потоком с минимальным энергопотреблением гарантирует первоклассный результат уборки. Выходящий воздух чище, чем воздух в комнате. В HEPA фильтре задерживается 99,95% вредоносных частиц, аллергенов и бактерий. Отлично подходит для людей, страдающих аллергией. Фильтр можно мыть - нет дополнительных расходов на новый фильтр. Пылесос должен иметь постоянную мощность на протяжении всей уборки. Созданная для этого эффективная система сепарации воздуха оптимизирует сбор мусора и пыли. Предотвращаются потери производительности и упрощается процесс обслуживания пылесоса после уборки.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Bosch BGS2U2030 черный - купить по цене 14410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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