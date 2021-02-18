Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл

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|Бренд
|RUF
|Тип товара
|Туалетная вода
|Аромат
|парфюмерный
|Объём
|50 мл
|Рекомендации по применению
|для наружного применения
|Состав
|Alcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance), Alpha Isomethyl Ionone, Cinnamal, Citral, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool
|Страна происхождения
|Франция
|Форма выпуска
|флакон
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