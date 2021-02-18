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Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл

Артикул: 313652
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл - фото 2
1 420 руб. 
1 790 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313652
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance), Alpha Isomethyl Ionone, Cinnamal, Citral, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Мужская туалетная вода с афродизиаками RUF Smak – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку афродизиаки – натуральный усилитель мужской и женской сексуальности. Принцип их действия естественен, как и сама природа: аромат, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей привлекательности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Излучает индивидуальность, класс и элегантность. Уникальный и харизматичный, цветочно-древесный аромат с нотками янтаря отражает мужественность и, без сомнений, покорит даже самую притязательную даму. Идеален для тех, кто жаждет быть в центре внимания! Семейство ароматов: цветочные, древесные. Сделан во Франции.


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Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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