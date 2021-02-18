Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Equivoque для двоих, 50 мл

Taboo Equivoque - туалетная вода специально для пар, которые хотят поделиться ароматом их любви и усилить взаимное желание. Духи с афродизиаками – залог привлекательности и притягательности, поскольку феромоны – производные мужских и женских половых гормонов. Принцип их действия естественен, как и сама природа: аромат воздействует на подсознание человека и направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Позвольте своим чувствам проявиться тонкими древесными, яблочными и цитрусовыми ароматами. В самом сердце Taboo Equivoque феерия из нежных цветов белой розы, жасмина и сексуальной амбры. Исполнен во Франции.