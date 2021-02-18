Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ORGIE
|Тип товара
|Пена для массажа
|Аромат
|фруктовый
|Объём
|150 мл
|Рекомендации по применению
|перед использованием взболтать
|Состав
|бутан (Butane), вода (Aqua), денатурированный спирт (Alcohol denat), пропан (Propane), циклопентасилоксан (Cyclopentasiloxane), изобутан (Isobutane), циклогексасилоксан (Cyclohexasiloxane), пропилгептил каприлат (Propylheptyl Caprylate), стеарет-21 (Steareth-21), парфюм (Parfum), глицерин (Glycerin), гидроксиэтилцеллюлоза (Hydroxyethylcellulose), ппг-15 стеариловый эфир (PPG-15 Stearyl Ether), имидазолидинилмочевина (Imidazolidinyl Urea), пропиленгликоль (Propylene Glycol), лецитин (Lecithin), э
|Страна происхождения
|Португалия
|Форма выпуска
|флакон
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