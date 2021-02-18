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Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см

Артикул: 313480
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 5
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 6
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 7
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 8
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 9
  • Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 10
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 5
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 6
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 7
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 8
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 9
Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см - фото 10
2 600 руб. 
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 313480
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр2.9 см
Длина11.3 см
Количество режимов20
Комплектациявибратор, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Nalone Ian – изящество классики для чувственных экспериментов. Этот мини-вибратор — прекрасный союз многофункциональности и лаконичности, сдержанности и мощности. Он способен удивить даже самых искушенных в удовольствиях пользователей. Его нежнейшая поверхность дарит превосходную клиторальную и вагинальную стимуляцию. Увеличенная передняя часть игрушки и рельефный корпус делает проникновение особенно чувственным. 20 режимов глубокой всепроникающей вибрации помогают выбрать собственный ритм наслаждения и дойти до сногсшибательного оргазма. Простое управление одной кнопкой и полная водонепроницаемость не отвлекают от сексуальной игры даже в ванной. Компактность девайса позволяет не расставаться с ним даже в путешествии. приятный бонус – для идеальной сохранности игрушки в комплекте идет мешочек для хранения


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