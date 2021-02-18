Мягкие наручники A-Toys созданы для тех, кто хочет добавить новизны в отношения, но не готов к жестким экспериментам. Выполненные из бархатистого, но прочного медицинского силикона, они обеспечат не только комфорт, но и безопасность. Кроме того, чтобы освободиться от них, не понадобится ключ. Но и случайно порвать или стянуть их с себя не удастся. Наслаждайтесь игрой и новыми ощущениями вместе с наручниками от A-Toys!
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, черные, 33 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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